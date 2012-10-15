Японія може стати новим осередком кризи з показником держборгу 237% ВВП - МВФ

Міжнародний валютний фонд висловив побоювання, що уряд Японії не зможе найближчим часом понизити дефіцит державного бюджету, а державний борг країни до кінця року становитиме 237% ВВП, цитує економістів МВФ The Wall Street Journal.

За словами експертів, Японія переживає найтяжчий період збільшення державного боргу серед розвинених країн. Згідно зі щорічним оглядом МВФ, Японія перебуває в гіршому становищі, аніж навіть Греція з показником держборгу у 198% ВВП та Італія (126% ВВП). І хоча внутрішній борг країни мінімізує ризики в короткостроковій перспективі, значною мірою ситуацію погіршує тиск з боку світових інвесторів та економістів, які чекають від уряду Японії вживання непопулярних заходів і рішучих дій щодо наведення ладу в державних фінансах.

«Ситуація в Японії справді тривожна і заслуговує на те, щоб визнати це», - цитує WSJ заступника міністра фінансів Японії Такехіко Накао. З-поміж причин погіршення економічної ситуації в Японії економісти називають популістські кроки уряду в частині податкового регулювання, а також низку територіальних спорів, що виникли недавно суперечок, які помітно зіпсували торгові відносини Японії із сусідами.

Нагадаємо, минулого тижня МВФ понизив прогноз розвитку найбільшої економіки ЄС – Німеччині у 2013 році до 0,9% з попередньої оцінки в 1,4%. При цьому ряд німецьких науково-дослідних центрів висловили стурбованість значною вірогідністю настання рецесії в Німеччині в 2013 році.

У липні МВФ понизив прогноз світового зростання на 2013 рік до 3,9%, але зберіг прогноз на поточний рік незмінним - на позначці 3,5%. А наприкінці вересня голова Фонду Крістін Лагард повідомила, що ці прогнози будуть найближчим часом понижені.