На торгах у понеділок для пари EUR/USD важливо подолати опір 1,3060 – експерт

На валютних торгах у понеділок, 15 жовтня, для пари EUR/USD важливим буде подолання опору 1,3060, потім можливий рівень 1,32. З іншого боку, пробиття підтримки 1,2840 також може спровокувати рух вниз до 1,2610, прогнозують аналітики Forex club в Україні.

Як відзначають аналітики, у Великобританії у вівторок буде опубліковано дані щодо споживчої інфляції, в середу Банк Англії надасть протоколи останнього засідання Комітету з монетарної політики, після чого вийде звіт із роздрібного продажу. Всі ці події можуть істотно вплинути на динаміку фунта. З позицій технічного аналізу, у разі продовження руху вниз важливими рівнями підтримки стануть 1,5960 і 1,5850. Подолати їх без корекції у стерлінгу навряд чи вийде.

Японська єна за браком важливих новин продовжить коливатися в діапазоні 77,60-78,80.

Основною подією поточного тижня, здатною відчутно вплинути на позиції долара, стане вихід даних із роздрібного продажу у США, запланований на 15 жовтня. Будь-яке посилення макроекономічної статистики сприйматиметься з позитивом для американської валюти, підвищуючи шанси на те, що ФРС може поступово почати згортати нетрадиційні методи пом'якшення грошово-кредитної політики.

Водночас економіка Німеччини останнім часом почувається дуже невпевнено. Важливими для валютного ринку також стануть дані щодо Індексів ділового оптимізму в Німеччині від центру економічних досліджень ZEW 16 жовтня.