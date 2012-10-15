Міжбанк відкрився зростанням котирувань – 8,1370/8,1465 грн/дол.

У понеділок, 15 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,1370/8,1465 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2619/0,2623, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,5140/10,5280. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2925/1,2927 (п'ятниця – 1,2934/36).

У п'ятницю, 12 жовтня, Нацбанк на ринок не виходив.