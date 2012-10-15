Київська митниця за 9 місяців скоротила надходження до бюджету на 11% – до 18,6 млрд грн

Київська регіональна митниця за 9 місяців 2012 року зменшила надходження до бюджету на 11% – до 18,6 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської регіональної митниці. При цьому, за інформацією митників, на 6% збільшилася кількість підприємств, що провадять зовнішньоекономічну діяльність, – до 8 377 суб'єктів. Зросла кількість оформлених декларацій – до 270 тисяч.

За інформацією столичних митників, за 9 місяців до України імпортувалися товари з 177 країн.

Як повідомляв УНІАН, Державна митна служба України в січні-серпні 2012 року в цілому недовиконала план надходжень до бюджету на 1,3%, перерахувавши лише 83,1 млрд грн.

Головна причина недовиконання статті доходів митною службою – «недостатній приріст митних платежів за імпортом».

Після набуття чинності Митного кодексу спостерігається збільшення податкового навантаження на 1 грн контрактної вартості товарів, з якої сплачуються митні платежі. Так, у січні-травні 2012 року таке навантаження становило 26,4 копійки на 1 грн контрактної вартості. У червні-серпні воно зросло до 27,3 коп.