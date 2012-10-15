ДПСУ: 98% платників податків ПДВ відправили звіт електронною поштою

Державна податкова служба України оприлюднила електронний рекорд: за 9 місяців поточного року кількість платників ПДВ, що направляють звітність в електронному вигляді, досягла 98%. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

«Порівняно з минулим роком цифра зросла в 6,6 раза», - йдеться в повідомленні прес-служби. Як зазначають податківці, такому зростанню сприяла можливість безкоштовно одержати ключ електронного цифрового підпису. При цьому за час роботи Центру сертифікації ключів при ДПСУ зареєстровано 61,1 тис. клієнтів, яким видано 124 тис. ключів.

Найбільш охоче послугою електронного цифрового підпису, за словами податківців, користуються платники – фізичні особи, яких загалом зареєстровано 38,4 тис. осіб. Їм видано 54 тис. ключів. Юридичним особам - 22,7 тис. суб'єктів, видано 69,9 тис. сертифікатів.

Як повідомили в ДПСУ, до кінця року власники ключів електронного цифрового підпису отримають право подавати звітність в електронному вигляді до Пенсійного фонду та Державного комітету статистики.

Як повідомляв УНІАН, співробітники податкової міліції України за підсумками роботи за 9 місяців поточного року запобігли незаконному відшкодуванню податку на додану вартість на суму майже 1 млрд грн і вилучили з незаконного обігу товарів на суму 650 млн грн.

Довідка УНІАН. Закон України «Про електронний цифровий підпис» було прийнято Верховною Радою 22 травня 2003 року, набув чинності з 1 січня 2004 року.