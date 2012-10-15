На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,1510/8,1570 грн/дол.

У понеділок, 15 жовтня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1370/8,1465, до 12:00 ціни зросли до 8,1490/8,1545. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1510/8,1570 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2619/23, до 12:00 ціни піднялися - 0,2627/31. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2630/34.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,9800 (+0,0050).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2925/27, а до 15:00 підвищилися до 1,2970/52.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5140/10,5280, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,5630/10,5745. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли максимуму 10,5705/10,5825.