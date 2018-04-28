Доларизація України досягла історичного піку

Топ-новина минулого тижня - українці б'ють рекорди зі скуповування валюти: негативне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти населенням у вересні, порівняно з серпнем п.р., збільшилося в 2,5 рази, до 1,802 млрд дол. Цей показник є найбільшим місячним показником з початку 2012 року і одним з найпотужніших після року введення «паспортизації» валютообмінних операцій.

Варто відразу підкреслити, що висновок про те, що в Україні обертається багато долара, - неправдивий. У нас не багато крутиться «зелених», а дуже багато. Згідно з інформацією, представленою в розрахунку міжнародної інвестиційної позиції на середину 2012 року, в нашій країні в обороті перебуває близько 80 млрд готівкових доларів США та іншої зарубіжної валюти. Ще рік тому сума становила 70 млрд дол., а в 2008-му показник був на рівні 38 млрд.

Останнім часом низка політиків та експертів поточну ситуацію порівнюють саме з кризовим 2008 роком. І це, м'яко кажучи, некоректно. Зараз в наявності «задоларизація» економіки, з чим активно бореться влада. Кожен місяць цієї валюти скуповують дедалі більше і більше. У 2008 році все було навпаки. Тоді в основному продавали долар. Як результат - на руках у населення була в основному гривня. Структура депозитів - 30% у валюті, 70% - в гривні. Зараз - 50% на 50%. У 2008 році прискореними темпами зростало валютне кредитування: частка валютних депозитів становила 62% проти 48% у гривні, тепер - 52% у гривні та 48% - валюті. Якщо в 2008 році був надлишок гривні, то тепер на ринку її катастрофічно не вистачає, ставки за гривневими депозитами є дуже яскравим прикладом даної тенденції.

Наразі ситуація така - накупили валюти із запасом і хочеться ще. А ось гривня в дефіциті. За статистикою Нацбанку - у вересні п.р. населення скуповувало готівкової валюти на 2,9 млрд дол. - забули додати, що у вересні українці продали цієї самої готівкової валюти на 1,1 млрд дол. Різниця в цих «діях» становить 1,8 млрд. дол. Рівно рік тому, у вересні 2011-го, вона була на рівні 2,1 млрд дол. Для порівняння: у вересні 2011 року населення додатково розмістило на валютних депозитах 13 млн. дол. У поточному році за аналогічний період - 661 млн дол.

Валютна паніка, яку пережив ринок на початку вересня, наклала свій відбиток - бакс сіпнувся і, начебто, став дорожчати. Однак, різкого стрибка не відбулося. Тому простежується процес переведення частини гривневих депозитів у валютні. Плюс скуповування «іноземців» та розміщення їх на рахунках. З одного боку, населення і далі вірить в «чудотворну могутність» долара, з іншого - явно втомилося чекати, коли ж «зелений» почне зростати. Тому й доводиться розміщувати валюту на депозитах, щоб хоч якийсь дохід був від нього.

Сума скупленої населенням готівкової валюти, як і валюти, яка зберігається на рахунках українських банків, зашкалює всі норми. Доларизація економіки України досягла історичного піку. Залишилося тільки дочекатися «історичної розв'язки».

Твердження, що після виборів курс гривні впаде і долар взагалі зникне, - явно політизоване. Для того, щоб курс долара злетів, як це було наприкінці 2008 року, потрібна в певному обсязі гривня, а її зараз мінімум від необхідної кількості. У вересні 2008 року брутто-купівля готівкової валюти становила 3,8 млрд дол., от тоді, дійсно, нацвалюти було в надлишку. Але якщо відбудеться масова, причому неконтрольована емісія гривні, як це було все в тому ж 2008 році, тоді вона для скуповування, без сумніву, з'явиться.

Але ситуація на даний момент дещо інша. У 2008 році НБУ роздавав банкам гривню мільярдами, їм було доступно її скуповувати. Тепер же навпаки - НБУ "затискає" нацвалюту. Зовсім інакше, на відміну від вересня 2008-го, регулятор повівся у вересні 2012 року.

Згадаймо, коли чотири роки тому попит на валюту почав істотно зростати, НБУ фактично відійшов убік і відмовився робити валютні інтервенції (за вересень 2008 року Нацбанк скупив на міжбанку всього 150 млн дол. Курс без особливих проблем злетів з 4,7 до 5,2 грн/дол.). У вересні 2012 року Нацбанк вчинив інакше: як тільки валютні спекулянти розгойдали курс, НБУ вийшов на міжбанк з інтервенціями і тим самим «остудив запал» покупців. При цьому регулятор продавав не долар, а євро і фунти. Чому НБУ не продавав долари із золотовалютних резервів? Для того, щоб менше витратити їх. Курс надав можливість заощадити. В результаті загальна сума валютних інтервенцій Нацбанку у вересні п.р. становила 1,5 млрд у доларовому еквіваленті, а ЗВР скоротилися лише на 746 млн. дол. - до 29,2 млрд дол. Майже такий же розмір ЗВР був в Україні на початок літа поточного року.

Така величезна кількість валюти на руках у населення і у банках робить «валютні» прогнози дуже популярними. Варто тільки усвідомлювати, що зростання курсу вже чекають більше двох років, а він все ніяк не піднімається...

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру (для УНІАН)