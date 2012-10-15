НБУ пояснив, чому окремі банки «відрізали» від валютного міжбанку

Причиною обмеження доступу окремих банків до валютного міжбанківського ринку стали допущені ними порушення вимог резервування, що передбачено постановою НБУ №308 від 19 липня 2012 року. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Як повідомлялося, минулого тижня ряд ЗМІ поширили інформацію про те, що Нацбанк відключив ряд банків від системи підтвердження угод на валютному міжбанку.

«Фактично ті банки, що порушили будь-яку з вимог щодо порядку формування й зберігання обов'язкових резервів, не можуть здійснювати власні операції з купівлі іноземної валюти протягом наступного календарного місяця... З метою запобігання таким порушенням Національний банк України, керуючись вимогами постанови № 308, ухвалив рішення про обмеження роботи банків у Системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України НБУ», - йдеться в повідомленні.

В НБУ вважають некоректними й такими, що не відповідають дійсності, заяви стосовно безпідставного відключення банків від Системи підтвердження угод.

Регулятор також звернув увагу на те, що обмеження роботи окремих банків на валютному міжбанку стосується виключно проведення ними власних операцій і не розповсюджується на операції з купівлі іноземної валюти, здійснювані банками за дорученням і за рахунок їх клієнтів.