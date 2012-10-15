Працівники ДПСУ складатимуть іспити на знання податкового законодавства

Державна податкова служба перевірить своїх працівників на знання податкового законодавства.

Відповідне розпорядження про проведення комп’ютерного тестування підписав голова ДПСУ Олександр Клименко, повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ.

Сьогодні, 15 жовтня, у комп’ютерну мережу ДПСУ будуть завантажені тестові завдання та проведено пробний запуск системи. Після цього почнеться складання іспитів, яке триватиме до 31 жовтня.

Перевірка знань працівників проводиться у рамках стратегії переходу з фіскальної моделі роботи до сервісної. Таким чином керівництво податкового відомства вирішило переконатися, що всі співробітники Служби відповідають вимогам щодо кваліфікації та обізнаності у нормативно-правовій базі оподаткування.

Після підбиття підсумків тестування вирішуватиметься доля тих, хто не складе іспит. Таким працівникам або доведеться пройти додаткове навчання, або звільнитися з ДПС.