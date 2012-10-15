НБУ хоче лібералізувати вимоги при інкасації незначних обсягів цінностей
Національний банк України (НБУ) має намір надати банкам право самостійно визначати рівень охоронних заходів при інкасації незначних обсягів цінностей.
"При інкасації та перевезенні валютних цінностей броньованим автотранспортом не нижче 3-го класу захисту згідно з ДСТУ 3975-2000 та обладнаним технічними засобами захисту цінностей, в обсягах до 500 мінімальних заробітних плат (з 1 жовтня 2012 року вона становить 1,118 тис. грн - УНІАН) включно керівник банківської установи має право самостійно визначити необхідні охоронні заходи", - йдеться в проекті змін до Інструкції з організації інкасації коштів і перевезення валютних цінностей в банківських установах в Україні.
Як вказується в Аналізі регулятивного впливу проекту змін до Інструкції, також обов'язковими вимогами є страхування життя інкасаторів і страхування в повному обсязі перевезених цінностей.
Згідно з документом, інкасація цінностей на суму до 5 тис. мінімальних заробітних плат повинна здійснюватися з використанням інкасаторських сейфів і спецпристроїв (кейси, контейнери з використанням звукової, димової сигналізації і т.д.) або вогнепальної зброї. Регулятор планує дозволити перевезення сум до 20 тис. мінімальних зарплат за наявності сейфів тимчасового зберігання цінностей та вогнепальної зброї, а більше цієї суми - при залученні оперативного автотранспорту для супроводження і додатково не менше двох інкасаторів або охоронців, озброєних вогнепальною зброєю.
Як повідомляв УНІАН, у поточному році в Україні було зафіксовано декілька резонансних нападів на відділення комерційних банків.