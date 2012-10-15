Україна витратила на обслуговування і погашення держборгу майже 69 млрд грн

З початку 2012 року до 15 жовтня витрати з обслуговування державного боргу України становили 18,224 млрд грн (у т.ч. з внутрішнього держборгу - 12,996 млн грн, із зовнішнього - 5,228 млрд грн). Про це повідомляє Державна казначейська служба.

Згідно з наданою інформацією, на витрати з обслуговування державного боргу щомісячним розписом асигнувань загального фонду Державного бюджету України на січень-жовтень 2012 року передбачено 22 507,9 млн грн.

Станом на вказану дату витрати з погашення державного боргу складають 50,769 млрд грн (у т.ч. із внутрішнього держборгу - 27,05 млрд грн, із зовнішнього - 23,719 млрд грн). При цьому на погашення держборгу щомісячним розписом фінансування загального фонду на січень-жовтень 2012 року передбачено 58,342 млрд грн.

Надходження від державних запозичень склали 83,886 млрд грн (у т.ч. із внутрішніх - 55,111 млрд грн, із зовнішніх - 28,775 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України в четвертому кварталі 2012 року планує погасити державні борги на 16,4 млрд грн, а залучення до загального фонду планує на рівні 6,9 млрд грн.

За планами міністерства, орієнтовний показник державного боргу на кінець IV кварталу має складати близько 404,1 млрд грн. При цьому обясг внутрішнього державного боргу складе 193,7 млрд грн, або 47,9%, а зовнішнього - 210,4 млрд грн, або 52,1%.

Згідно з Державним бюджетом України, граничний розмір державного боргу на 31 грудня 2012 року встановлено на рівні 416,326 млрд грн. При цьому уряд може надати держгарантії на 68,8 млрд грн.

Державний і гарантований державою борг України на 31 серпня 2012 року склав 491,879 млрд грн, або 61,539 млрд дол., у т.ч. прямий держборг склав 390,84 млрд грн.