S&P знизило рейтинги 11 іспанських банків

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's знизило довгострокові кредитні рейтинги контрагента 11 іспанських банків, короткострокові рейтинги чотирьох фінансових організацій, а також помістило в список на перегляд у бік зниження рейтинги ще шести банків, повідомляється в прес-релізі S&P.

Зокрема, рейтинг банку BBVA був знижений до "ВВВ-" з "ВВВ+", рейтинг Sandander - до "ВВВ" з "А-", CaixaBank - до "ВВВ-" з "ВВВ", передає "ПРАЙМ".