Панама може ввести євро в якості основного платіжного засобу

Президент Панами Рікардо Мартінеллі заявив, що вважає можливим ввести євро в якості основного платіжного засобу країни поряд з американським доларом, який уже має цей статус.

З 1904 року в Панамі офіційно існує відразу дві валюти - національний бальбоа і долар США. Причому бальбоа обертається лише у вигляді монет, а всі друковані гроші - долари. Серед країн Латинської Америки на долари повністю перейшли Еквадор і Сальвадор, в Гватемалі він офіційно обертається поряд з національною валютою - Кетцаль.

За словами Мартінеллі, його уряд постарається виробити механізми, які дозволять перевести економіку відразу на дві найпоширеніші світові валюти - євро і долар.

Свої заяви панамський лідер зробив в ході візиту до Німеччини. «Я повністю довіряю євро, а також німецькій та європейській економікам», - сказав Мартінеллі в ході зустрічі в Берліні з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, мотивуючи свій намір ввести в Панамі євро, передає РІА «Новини».