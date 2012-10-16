На міжбанку котирування продовжили зростання
10:59, 16 жовтня 2012Фінанси
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У вівторок, 16 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,1520/8,1600 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2634/38, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,5950/10,6070. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2998/1,2300 (понеділок — 1,2925/27).
У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.
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