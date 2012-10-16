Долар на поточному тижні може продовжити помірно зростати - експерт

На валютному ринку підтримувати євро на поточному тижні буде очікування того, що Іспанія в кінцевому підсумку звернеться за фінансовою допомогою: в цьому випадку розпочне повноцінну роботу європейський стабілізаційний механізм, що дуже позитивно сприйматиметься інвесторами, зазначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, тиск на євро може чинити позитивна макроекономічна статистика, що виходить, зі США. Ймовірно, що з цих двох чинників сильнішим виявиться фактор очікування звернення за фінансовою допомогою Іспанії, що призведе до помірного зростання вартості євро. Рівнем підтримки для європейської валюти на міжнародному ринку, за прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, буде виступати рівень 1,2850, рівнем опору - 1,3070. Середній курс продажу готівкового євро в Україні в цьому випадку перебуватиме в межах 10,54-10,72 грн.

Курс безготівкового долара на поточному тижні, на думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, може продовжити помірно зростати на тлі зростання девальваційних настроїв і збільшення попиту на валюту. Це пов'язано з наближенням парламентських виборів і борговою кризою, що розростається, в єврозоні. Імпортери в цій ситуації будуть нарощувати обсяг купівлі валюти. Попит на валюту також буде генеруватися і з боку населення. Середній курс продажу готівкового долара в Україні на тижні, ймовірно, перебуватиме в діапазоні 8,158-8,167 грн.

Динаміка російської валюти буде визначатися новинами з Іспанії. У разі появи повідомлень, що дана країна таки звернутися за фінансовою допомогою, хай і не відразу, рубль почне дорожчати щодо долара та гривні. В іншому випадку, російська валюта продовжить перебувати в бічному коридорі. Тиск на рубль може надати макроекономічна статистика зі США, яка може показати позитивну динаміку. Прогнозний діапазон коливання середнього курсу продажу готівкового рубля в Україні на тижні - 0,260-0,268 грн.