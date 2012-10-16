Експерт виключає ринковий попит на ОВДП на аукціоні у вівторок

Ринковий попит на пропоновані Міністерством фінансів України облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціоні у вівторок, 16 жовтня, буде відсутній, при цьому не виключені дружні заявки.

Про це йдеться в коментарі фахівця відділу продажів боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергія Фурси, переданому агентству УНІАН.

Він нагадав, що у вівторок уряд проведе черговий аукціон з розміщення ОВДП. Мінфін запропонує дві серії стандартних облігацій з датою погашенням 2 серпня 2017 р. і 18 вересня 2019 р.

«Перший з двох жовтневих аукціонів не викликає ажіотажу на ринку. Ринкового попиту на ці папери не буде, втім, як його й не було при попередніх розміщеннях довгих серій. Не виключено, що ми побачимо низку дружніх заявок, тим більше убогий графік аукціонів на передвиборчий період призводить до концентрації договірних розміщень", - відзначає С.Фурса.

В цілому, за його словами, вторинний та первинний ринки «залишаються в комі як мінімум до виборів».

Обов'язковою умовою відродження ринку, на думку С.Фурси, є зниження девальваційних очікувань, що дозволить Мінфіну і НБУ випустити ліквідність на ринок.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у жовтні планує провести тільки два аукціони з продажу ОВДП - 16 і 23 жовтня. Інвесторам буду запропоновані стандартні ОВДП терміном обороту 5 і 7 років.

На останньому вересневому аукціоні 25 вересня Мінфіну вдалося залучити в державний бюджет 780,34 млн грн.

Довідка УНІАН. На 15 жовтня обсяг ОВДП, які знаходилися в обороті, за сумою основного боргу становив 185,744 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 93,787 млрд грн, банків - 75,833 млрд грн, нерезидентів - 6,109 млрд грн.