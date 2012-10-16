Мінфін виплатив 29,7 млн євро купонного доходу за єврооблігаціями 2005 року

Міністерство фінансів України здійснило виплату купонного доходу на 29,7 млн ​​євро за облігаціями зовнішньої державної позики 2005 року. Про це повідомляється на сайті відомства.

Як повідомлялося, в жовтні 2005 року Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої державної позики України на суму 600 млн євро з погашенням в 2015 році. Запозичення здійснювались за ставкою 4,95% річних.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України в четвертому кварталі 2012 року планує погасити державні борги на 16,4 млрд грн, а залучення в загальний фонд планує на рівні 6,9 млрд грн.

За планами міністерства, орієнтовний показник державного боргу на кінець IV кварталу повинен становити близько 404,1 млрд грн. При цьому обсяг внутрішнього державного боргу становитиме 193,7 млрд грн, або 47,9%, а зовнішнього - 210,4 млрд грн, або 52,1%.

Згідно з Державним бюджетом України, граничний розмір державного боргу на 31 грудня 2012 встановлений на рівні 416,326 млрд грн. При цьому уряд може надати держгарантії на 68,8 млрд грн.

Державний і гарантований державою борг України на 31 серпня 2012 року становить 491,879 млрд грн, або 61,539 млрд дол., в т.ч. прямий держборг становить 390,84 млрд грн.