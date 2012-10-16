На нове роуд-шоу нацпроектів витратять 11,9 млн грн

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект) має намір витратити 11,9 млн грн на проведення 15 презентацій національних проектів у державах ЄС, Південної Америки, Азії, США, Росії та Канади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Держінвестпроекту Владислав Каськів на прес-конференції у Києві.

«За тендером загальна вартість роуд-шоу – 11,9 млн грн. Минулого року ми проводили тендер (з організації зарубіжних роуд-шоу – УНІАН) на 17 млн, а витратили по факту – 9 млн. Тобто фактичні витрати вийшли вдвічі менші», – сказав В.Каськів.

При цьому він прямо не відповів на запитання про те, чи є чіткі інвестиційні очікування проведення презентацій національних проектів.

«Ми про це обов'язково відзвітуємо відразу, як закінчимо презентації. Але зараз прямий результат презентацій – ті проекти, за якими ми вже підписуємо угоди», – сказав В.Каськів, нагадавши про проект будівництва LNG-терміналу.

«Минулого року нас питали – навіщо ми їдемо до Іспанії? А вийшло так, що іспанська компанія стала одним з основних інвесторів проекту LNG-терміналу. У нас є проект «Олімпійська надія» – це набір конкретних курортів, куди повинен прийти інвестор. І ми показуємо цей проект там, де є інвестори, здатні прийти і реалізувати цей проект, – Австрія, Німеччина, Канада. Важливий цільовий підхід, уміння знайти партнерів і обійти конфлікт інтересів», – наголосив голова Держінвестпроекту.

Він також розповів, що перші презентації у рамках нинішнього роуд-шоу (другого за рахунком) уже пройшли у Франції, Німеччині, Польщі, Італії та Росії. «Цього року ми проводимо презентації не тільки країни, але й конкретних проектів – з уже затвердженими ТЕО і рішеннями, прийнятими на рівні Кабінету Міністрів», – додав В.Каськів.

За його словами, в ході вже минулих зустрічей було підписано меморандуми про взаєморозуміння з французьким банком LazardFreres, німецькою юридичною компанією Noerr і Польським клубом бізнесу у сфері залучення інвестицій для реалізації українських національних проектів.

За інформацією Держінвестпроекту, до кінця року буде проведено ще 10 презентацій проектів. До їх числа входять національні проекти «Відкритий світ», «Повітряний експрес», «Чисте місто», «LNG-термінал», «Олімпійська надія – 2022», «Зелені ринки», «Технополіс» і «ІнтермедікалЕкоСіті».

Як повідомляв УНІАН,Держінвестпроект планує у поточному році залучити в економіку України рекордну суму інвестицій – 10 млрд дол. Восени 2011 року Держінвестпроект уже проводив роуд-шоу в 16 фінансових центрах світу, витративши на це 12,8 млн доларів.

У ході роуд-шоу було презентовано ті самі проекти: «LNG-термінал», «Олімпійська надія – 2022», «Чисте місто», «Відкритий світ», «Енергія природи».