Мінфін залучив до держбюджету 2,03 млрд грн від продажу ОВДП

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 16 жовтня, Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 2,035 млн грн, повідомляє міністерство.

Мінфін задовольнив по одній заявці на 5-річні і 7-річні держпапери обсягом 1 млрд грн кожна. Сума залучення становить 1,027 млрд грн за ОВДП з погашенням 2 серпня 2017 р. і 1,008 млрд грн для держпаперів з погашенням 18 вересня 2019 року. Прибутковість держпаперів становить 14,3%.

Як повідомляв УНІАН,Мінфін у жовтні планує провести тільки два аукціони з продажу ОВДП – 16 і 23 жовтня. Інвесторам буде запропоновано стандартні ОВДП терміном обігу 5 і 7 років.

На останньому вересневому аукціоні 25 вересня Мінфіну вдалося залучити до державного бюджету 780,34 млн. грн.

Довідка УНІАН. На 15 жовтня обсяг ОВДП, які перебували в обігу, за сумою основного боргу становив 185,744 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 93,787 млрд грн, банків — 75,833 млрд грн, нерезидентів — 6,109 млрд грн.