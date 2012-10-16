Чистий прибуток банку «Південний» зріс на 46,3%

Чистий прибуток банку «Південний» у січні-вересні 2012 року зріс проти показника аналогічного періоду 2011 року на 46,3% - до 45,309 млн грн.

Про це сказано у звіті банку.

Згідно зі звітом, у III кварталі 2012 року банк одержав прибуток у розмірі 17,343 млн грн проти 12,384 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-вересні зменшилися на 2% і на 1 жовтня 2012 р. становили 10,005 млрд грн, зобов'язання – на 2,9%, до 8,37 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – на 8%, до 7,294 млрд грн, власний капітал зріс на 3% – до 1,63 млрд грн.

Статутний капітал банку в січні-вересні 2012 року не змінився і на 1 жовтня становив 956,894 млн грн.

Довідка УНІАН. Акціонерний банк «Південний» зареєстровано у 1993 році.

На 1 жовтня 2012 р. акціями банку володіли: Юрій Родін (пряма участь – 18,2788%, опосередкована – 35,3853%), Тамара Родіна (пряма участь – 1,4355%, опосередкована – 47,8979%), Веля Родіна (пряма участь – 0,4273%, опосередкована – 33,7399%), Олександр Родін (пряма участь – 2,3266%, опосередкована – 31,8406%), ТОВ «Теком» (пряма участь – 5,1686%, опосередкована – 9,9976%), Марк Беккер (пряма участь – 19,1539%, опосередкована – 3,1162%), Алла Ванецьянц (пряма участь – 11,2371%, опосередкована – 38,0963%), Левон Ванецьянц (пряма участь – 0,4619%, опосередкована – 33,7053%).