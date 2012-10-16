Обсяг продажу казначейських зобов'язань за перший тиждень становить 47 млн дол.

Обсяг продажу казначейських зобов'язань для населення, номінованих у валюті, впродовж першого тижня становив 47 млн. дол.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

“За оперативними даними, впродовж першого тижня було розміщено майже половину від запропонованого обсягу випуску казначейських зобов'язань серії А на суму близько 47 млн. доларів США”, - говориться в повідомленні відомства.

Як повідомляв УНІАН, з 10 жовтня 2012 року Мінфін відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 5 вересня 2012 № 836 «Про випуск казначейських зобов'язань» почав розміщення казначейських зобов'язань на пред'явника в документарній формі загальним обсягом 200 млн. дол. США (серій А і Б по 100 млн. дол. кожна) з терміном обігу 2 року, номінальною вартістю одного паперу - 500 доларів США, процентною ставкою 9,2% річних і сплатою купонів кожні шість місяців.

Продаж казначейських зобов'язань для фізичних осіб здійснюється на всій території України, майже в 500 установах “Ощадбанку”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Мінфін планує реалізувати першу серію казначейських зобов'язань протягом двох місяців