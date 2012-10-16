«Промінвестбанк» у січні-вересні одержав 10,7 млн грн збитку

«Промінвестбанк» (ПІБ, Київ) у січні-вересні 2012 року одержав збиток у розмірі 10,737 млн грн у порівнянні з прибутком 5,838 млн грн за відповідний період 2011 року.

Про це сказано у звітності банку, оприлюдненій на його сайті.

Згідно зі звітом, у III кварталі 2012 року банк одержав збиток 1,128 млн грн проти 2,23 млн грн прибутку за аналогічний період 2011 року.

Активи банку за січень-вересень збільшилися на 9,6% і на 1 жовтня 2012 року становили 41,824 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 14,9%, до 31,07 млрд грн, зобов'язання - на 11,2%, до 36,779 млрд грн, статутний капітал — на 0,3%, до 5,299 млрд грн, власний капітал скоротився на 0,7%, до 5,045 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк») створено у 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

«Промінвестбанк» (ПІБ) у першому півріччі 2012 року одержав збиток у розмірі 9,61 млн грн.

Державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)» (Російська Федерація) станом на 1 квітня 2012 р. володіла 97,8502% акцій «Промінвестбанку».