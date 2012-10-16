Надання МФО права випускати облігації у гривні залишається актуальним — ЄБРР

Надання міжнародним фінансовим організаціям (МФО) права випускати облігації у гривні (відповідний законопроект № 9470 у травні п.р. пройшов перше читання в парламенті) залишається актуальним.

Про це заявив президент Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Сума Чакрабарті на зустрічі з міністром економічного розвитку і торгівлі України Петром Порошенком під час Щорічних зборів Ради керівників МВФ і Світового банку, які пройшли у Токіо 12-14 жовтня.

Як повідомили УНІАН у Мінекономрозвитку за наслідками зустрічі, «... ЄБРР має намір розвивати свою діяльність на території України в рамках програми фінансування резидентів у гривні. Тому законодавче врегулювання питання випуску МФО облігацій у гривні дозволить таким організаціям ефективніше здійснювати кредитування української економіки і обраних вітчизняних інвестиційних проектів».

Як повідомляв УНІАН, МФО мають право кредитувати в Україні в гривні, при цьому не сформовано законодавчу базу, яка б дозволяла залучати їм гривневі ресурси для формування пасивної бази.

У травні 2012 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» щодо емісії облігацій міжнародних фінансових організацій» (№ 9470). Зокрема, законопроектом передбачається, що Кабінет міністрів України за узгодженням з Національним банком України видаватиме МФО дозвіл на здійснення емісії облігацій на території України і встановлюватиме граничні обсяги суми випуску таких облігацій.

Залучені кошти мають використовуватися виключно для кредитування в гривні реального сектору економіки України.

При цьому пропонується надати Кабінету міністрів України право за узгодженням з Національним банком України встановлювати максимальний розмір сукупної вартості кредиту, за яким може здійснюватися кредитування.