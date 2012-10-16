«Укрексімбанк» збільшив чистий прибуток на 21%

«Укрексімбанк» (Київ) у січні-вересні 2012 року у порівнянні з відповідним періодом 2011 року збільшив чистий прибуток на 20,9% – до 71,527 млн грн.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті банку.

При цьому прибуток за третій квартал становив 27,442 млн. грн, що на 22,7% більше за показник відповідного кварталу 2011 року.

Активи банку за січень-вересень збільшилися на 4,8% і на 1 вересня 2012 року становили 78,674 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів скоротилася на 5,7% - до 40,493 млрд грн, зобов'язання зросли на 6,2% - до 60,928 млрд грн. Статутний капітал збільшився на 0,2% - до 16,447 млрд грн, власний капітал змінився неістотно і становив 17,736 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») – кредитно-фінансова установа зі 100% державним капіталом.