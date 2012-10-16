Після зустрічі з податківцями артисти додатково задекларували 5,4 млн доходів

Суб'єкти підприємницької діяльності – фізичні та юридичні особи, зайняті у сфері шоу-бізнесу з початку 2012 року додатково задекларували 5,4 млн грн доходів і додатково сплатили 250 тис. грн податків після проведення з ними роз'яснювальних бесід.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби України (ДПСУ) Вячеслав Бусарєв.

За його словами, з 2011 року на обліку в податкових органах перебувають 1839 суб'єктів господарювання, зайнятих театральною діяльністю та мистецтвом. Із них 993 особи використовують спрощену систему оподаткування.

Проте, як підкреслив В.Бусарєв, її застосування не завжди виправдане. Моніторинг різних джерел інформації про артистів, зокрема Інтернету й ЗМІ, дозволив податківцям розкрити відразу декілька випадків приховування доходів, сума яких перевищувала гранично допустимі показники для спрощеної системи оподаткування.

«У ході проведення роз'яснювальної роботи в 2012 році артисти додатково задекларували 5,4 млн грн, а до бюджету додатково сплатили 250 тис. грн», - сказав В.Бусарєв. Він також зазначив, що санкції, застосовувані до недобросовісних артистів, включають не лише роз'яснювальні бесіди, але й адміністративні штрафи в розмірі 170 грн або, у випадках виявлень нарахованих, але не задекларованих доходів, у розмірі 15-17% таких доходів.

При цьому чиновник зазначив, що приховування доходів серед українських артистів не носить масового характеру. Більш того, є добросовісні платники, які декларують свої доходи, отримані, зокрема, від виступів за кордоном.

Всього, за словами В.Бусарєва, українські артисти заробили з початку року 91 млн грн. При цьому сума сплаченого податку становила 2,4 млн грн.

Довідка УНІАН. Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, що стосуються спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" визначено чотири групи підприємців, які можуть працювати за спрощеною системою. До першої групи відносяться дрібні підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн, які не мають найманих робітників. До другої групи - фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн грн і мають право наймати 10 найнятих робітників. До третьої групи відносяться фізичні особи-підприємці з обсягом доходу не більше 3 млн грн і кількістю найманих робітників до 20 осіб. Для таких підприємців ставка податку встановлена на рівні 3% або 5% залежно від того, з ПДВ чи без ПДВ ведеться їхня діяльність. До четвертої групи відносяться підприємці або юридичні особи з обсягом доходу не більше 5 млн грн, правом наймати до 50 осіб і ставкою податку на рівні 3% або 5%.