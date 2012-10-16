ВР ухвалила Поправки до Статей Угоди МВФ

Верховна Рада України ухвалила закон України «Про прийняття Поправок до Статей Угоди Міжнародного валютного фонду».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 232 із 332 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Як зазначається в пояснювальній записці до закону, цим документом передбачається прийняття Поправки до Статей Угоди МВФ щодо перегляду квот держав-членів та реформи Виконавчої Ради, які схвалені Резолюцією Ради керуючих №66-2 від 15 грудня 2010 року. Невіддільною частиною законопроекту є поправки, якими пропонується внести зміни до Статей Угоди МВФ.

У записці зазначається, що, враховуючи вимогу Ради керуючих, що викладена у Резолюції 66-2 щодо реформування квот країн-членів Фонду, Виконавча Рада підтримала пропозицію збільшити розмір квот для держав-членів Фонду, визначених для кожної країни у Додатку 1 до Резолюції №66-2. Враховуючи зазначене Виконавча Рада пропонує внести поправки до Статей Угоди, які дозволять збільшити кількість квот та надасть Виконавчому директору, обраному більшою кількістю голосів, повноваження призначати другого заступника Виконавчого директора.

В записці сказано, що після ратифікації ВР поправок до Статей Угоди Міжнародного валютного фонду будуть виконані внутрішньодержавні процедури, необхідні для набуття чинності в Україні зазначених Поправок.