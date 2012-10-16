НБУ після тримісячної перерви оголосив про відкритий продаж валюти на міжбанку

Національний банк України (НБУ), після тримісячної перерви, у вівторок, 16 жовтня, оголосив про відкритий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку. Про це УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

“Нацбанк сьогодні на купівлю (валюти - УНІАН) виставив 7,993 грн/дол., на продаж - 8,05 грн/дол.”, - сказав співрозмовник агентства.

За інформацією учасників ринку, останній раз Нацбанк відкрито виставляв котирування на купівлю і продаж валюти ще в липні ц.р. До сьогоднішнього дня регулятор кілька разів оголошував про купівлю валюти з ринку.

При цьому в щомісячній інформації про стан золотовалютних резервів НБУ звітував як про купівлю, так і продаж валюти.

На початку вересня, коли на ринку спостерігалося зниження курсу гривні, продаж валюти здійснювали державні банки.

Як повідомляв УНІАН, негативне сальдо інтервенцій Нацбанку на валютному міжбанківському ринку у вересні становило 1,511 млрд дол.

Золотовалютні резерви НБУ у вересні скоротилися на 2,5% - до 29,255 млрд дол.

За січень-вересень резерви знизилися на 8%, або на 2,540 млрд дол. (із 31,795 млрд дол.).