ВР збільшила на 1,51 млрд грн видатки Міненерговугілля

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо збільшення видатків на технічне переоснащення та охорону праці на вугледобувних підприємствах (№11328).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 267 народних депутатів із 322 зареєстрованих в сесійній залі.

Ним передбачено збільшити видатки за бюджетною програмою КПКВК 1101200 «Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, технічне переоснащення зазначених підприємств, у тому числі через механізм здешевлення та погашення кредитів, а також виконання програми реновації гірничошахтного обладнання» на 1 450,0 млн. гривень.

Водночас, з метою забезпечення працівників вугільних підприємств засобами індивідуального захисту, зокрема саморятівниками ізолювальними та учбовими у комплекті з регенеративними патронами для проходження практичного тренування у спеціальних «димних камерах», головними акумуляторними світильниками необхідно внести зміни до назви бюджетної програми КПКВК 1101160 «Заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, а саме оснащення новітніми приладами контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю дегазації», та збільшити бюджетні видатки за цією програмою на 60,0 млн. гривень.