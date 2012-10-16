Агентству Колесникова можуть додатково виділити 35,5 млн грн

Кабінет міністрів України пропонує додатково виділити Національному агентству з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів (Укрєвроінфрапроект) у державному бюджеті на поточний рік 35,5 млн. грн на розвиток інфраструктури.

Про це йдеться в законопроекті №11344 «Про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет на 2012 рік» (щодо фінансування інфраструктурних проектів), внесеному до Верховної Ради 15 жовтня.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, текст якої розміщено на сайті парламенту, п. 3 протоколу засідання Кабміну від 23 травня 2012 року передбачає виділення Укрєвроінфрапроекту додаткових коштів у сумі 800,2 тис. грн на утримання установи до кінця 2012 року.

Крім того, в поточному році агентству необхідно передбачити додаткові кошти у розмірі 19 млн. 721,9 тис. грн для погашення зареєстрованої кредиторської заборгованості за 2011 рік з часткового відшкодування відсотків готелям за користування кредитами.

Також Укрєвроінфрапроект визначено державним замовником Державної соціальної програми розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури в 2011-2012 роках.

З метою покращення матеріально-технічної бази зимових видів спорту в рамках виконання цієї програми в подальші роки планується побудувати 25 спортивних споруд і 21 інженерну споруду. Для забезпечення будівництва першочергових об'єктів необхідно в поточному році виготовити проектно-кошторисну документацію на загальну суму 5 млн. грн.

Крім того, для здійснення закупівлі готового проекту спортивної споруди на шість тисяч місць, в рамках проведення в Україні фінального турніру чемпіонати Європи 2015 року з баскетболу, необхідно 10 млн. гривень.