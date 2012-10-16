Банк «Фінанси і кредит» скоротив прибуток на 50%

Банк «Фінанси і кредит» (м. Київ) у січні-вересні 2012 року скоротив прибуток проти аналогічного періоду 2011 року на 50% - до 1,552 млн грн.

Про це сказано у звіті банку.

Згідно зі звітом, у III кварталі 2012 року банк одержав 0,573 млн грн прибутку проти 0,314 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-вересні зросли на 2,7% і на 1 жовтня 2012 року становили 22,61 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 4,7%, до 18,29 млрд грн, зобов'язання - на 3%, до 20,83 млрд грн.

Статутний капітал банку в січні-вересні п.р. залишався на рівні 2 млрд грн, власний капітал зріс на 0,09% - до 1,78 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банк «Фінанси і кредит» заснований у 1990 році, входить до групи найбільших банків.

Основними акціонерами банку станом на 1 жовтня 2012 року є АТ «F&C Realty» – 47,06%, ТОВ «Асканія» – 48,88%.

У ЗМІ банк називають підконтрольним народному депутатові Костянтинові Жеваго.

Банк «Фінанси і кредит» в 2011 році у порівнянні з 2010 роком скоротив збиток у 2,4 раза – до 79,163 млн грн.