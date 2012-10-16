Держподатслужба готова запровадити загальне декларування доходів громадянами

Державна податкова служба України (ДПСУ) готова до запровадження в Україні системи загального декларування доходів, проте остаточне рішення про це повинні прийняти законодавці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор департаменту оподаткування фізичних осіб ДПСУ В’ячеслав Бусарев.

«Ми готуємося (до введення загального декларування - УНІАН), вивчаємо позитивний досвід європейських країн. Розроблено перелік документів. Якщо ініціатива буде прийнята на законодавчому рівні, ми готові її реалізувати», - сказав В.Бусарев і додав, що громадяни зможуть подавати звітність в електронному вигляді з використанням електронних ключів.

Як повідомляв УНІАН, Державна податкова служба України наполягала на введенні обов'язкового декларування доходів усіма громадянами. Для цього ДПС розробила нову, спрощену форму декларації. На 1 липня 2012 року в органи ДПС декларації про майновий стан і доходи, одержані у 2011 році, подали 624,6 тис громадян України. Загальна сума задекларованого громадянами доходу становила 36,6 млрд грн.