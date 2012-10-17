Принцип формування та виконання державного та місцевих бюджетів підкориговано

Верховна Рада ухвалила в першому читанні і в цілому Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо формування та виконання державного та місцевих бюджетів)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 242 із 317 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Закон має на меті врегулювати окремі питання формування та виконання державного і місцевих бюджетів, поліпшити управління бюджетними коштами, підвищити фінансову спроможність місцевих бюджетів, а також досягти узгодження норм Бюджетного кодексу з іншими законодавчими актами України.

Основними положеннями закону є:

виключення плати за ліцензії та плати за державну реєстрацію із складу доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (кошик перший), та включення таких платежів до складу доходів таких бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (кошик другий);

перегляд умов співфінансування з місцевих бюджетів інвестиційних програм (проектів), що здійснюються за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (залежно від обсягу такої субвенції, а не від надходжень бюджету розвитку місцевого бюджету), а також унормування використання коштів державного фонду регіонального розвитку із співфінансуванням з місцевих бюджетів та коштів бюджету розвитку;

застосування щодекадних (замість щомісячних) нормативів відрахувань коштів на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

розширення повноважень щодо передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, а саме: між районними бюджетами, між міськими бюджетами та між обласними і районними, міськими бюджетами;

визначення основних джерел формування і напрямів використання спеціального фонду державного бюджету на постійній основі безпосередньо у Бюджетному кодексі, а не щорічно у законі про державний бюджет;

уточнення назв та видів доходів, приведення їх переліку у відповідність до бюджетної класифікації;

Крім того, закон містить положення щодо узгодження Бюджетного кодексу з податковим та іншими законодавчими актами, зокрема, щодо:

уточнення назв та видів доходів, приведення їх переліку у відповідність до бюджетної класифікації;

доповнення переліку пільгових категорій, яким надаються пільги за рахунок субвенцій з державного бюджету на здійснення державних програм соціального захисту, дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями;

надання фінансової підтримки громадським об´єднанням.

Відповідний законопроект було зареєстровано за №11332.