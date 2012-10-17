Видатки МЗС на ремонт приміщень та системи опалювання збільшено - у кабінетах холодно

Верховна Рада України ухвалила Закон України „Про внесення змін до додатку № 3 до Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік” (щодо збільшення обсягу видатків за бюджетною програмою 1401010 „Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин”) (№11340). За дане рішення проголосувало 268 із 322 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що даний закон ухвалюється з метою фінансового забезпечення реалізації першочергових заходів щодо проведення поточного ремонту приміщень адмінбудинку Міністерства, гідрохімічного очищення системи опалення будівлі, виконання комплексу робіт з метою усунення наявних грибкових уражень архівних матеріалів та приміщення Галузевого державного архіву МЗС України, здійснення своєчасної оплати за теплопостачання та електроенергію облаштування меблями реконструйованого приміщення частини третього поверху адмінбудинку МЗС.

“Зазначена мета буде досягнута шляхом зменшення обсягу видатків споживання за бюджетною програмою 1401030 „Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ” на суму 5 млн. грн. та збільшення обсягу видатків за бюджетною програмою 1401010 „Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин” із спрямуванням зазначених коштів на видатки споживання – 2 млн. 240 тис. гривень та видатки розвитку – 260,0 тис. гривень”.

В записці зазначається, що у зимовий період “під час сильних морозів температура повітря в кабінетах Міністерства становить + 15 градусів, а у деяких і до + 9 градусів”.