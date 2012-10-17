Moody's підтвердило рейтинг Іспанії, прогноз - негативний

Агентство Moody's підтвердило довгостроковий рейтинг Іспанії на рівні «Baa3», прогноз за рейтингом - негативний, сказано на сайті агентства.

Короткостроковий рейтинг залишається на рівні «Prime-3».

У жовтні Standard&Poor знизило рейтинг Іспанії на два щаблі, короткостроковий - на один щабель.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг Іспанії відразу на два щаблі - до "BBB-" з "BBB+", короткостроковий - на один щабель, до "A-3" з "A-2 ".

16 жовтня міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's знизило довгострокові кредитні рейтинги контрагента 11 іспанських банків, короткострокові рейтинги чотирьох фінансових організацій, а також помістило в список на перегляд у бік зниження рейтинги ще шести банків.

Зокрема, рейтинг банку BBVA було знижено до "ВВВ-" з "ВВВ+", рейтинг Sandander - до "ВВВ" з "А-", CaixaBank - до "ВВВ-" з "ВВВ",