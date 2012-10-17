Місія МВФ відвідає Україну 26 жовтня-2 листопада. Головне питання - реформа фінсектора

Технічна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує з 26 жовтня до 2 листопада обговорити в Києві урядові програми реформування фінансового сектору, повідомили УНІАН у київському офісі МВФ.

"У рамках співпраці з Національним банком України (НБУ) технічна місія МВФ відвідає Київ 26 жовтня - 2 листопада з метою обговорення урядової програми реформування державного сектору”, - зазначається у повідомленні з посиланням на постійного представника МВФ в Україні Макса Альєра.

Під час візиту планується розглянути, зокрема, заходи влади щодо розв’язання питання проблемних кредитів, поліпшення умов для банківського кредитування і пріоритетні напрями реформ на 2013 рік.

Як повідомляв раніше УНІАН, українська влада заявила, що вважає за доцільне продовження діючої програми співпраці з МВФ, яка була розпочата у 2010 році, а не розробку нової.

Після схвалення дворічної програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.