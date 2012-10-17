На торгах у середу можливий відкат пари EUR/USD в район 1,2980 - експерт

На торгах в середу, 17 жовтня, можливий відкат пари EUR/USD в район 1,2980 до прояснення ситуації в єврозоні, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, пара буде отримувати попит з боку оптимістів, однак є один момент: Греція і «Трійка» ніяк не досягнуть остаточного консенсусу в переговорах. Таким чином, поточна ситуація вказує на те, що транш не буде затверджено на цьому тижні. Якщо так, потенціал зростання пари досить обмежений.

Для GBP/USD сьогодні ключовий день тижня - публікація протоколу минулого засідання MPC. Попри те, що показники інфляції залишаються трохи вищими цільового рівня в 2%, тенденція спадна. Крім того, слабкі економічні дані останніх днів говорять про те, що Комітет дійсно може зважитися на додаткове пом'якшення на найближчому засіданні, а якщо прихильники цього вже були відзначені на минулій зустрічі, то у пари пряма дорога "на південь" - мета на 1,60 після прориву проміжної підтримки 1,6060. Сумні дані з ринку праці тільки прискорять рух.

USD/JPY, ймовірно, буде утримуватися в рамках діапазону 78,60-78,80. Економічні релізи із США навряд чи привернуть особливу увагу. Єдиним каталізатором можуть стати несподівані звістки з корпоративних полів.