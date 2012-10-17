«ОТП Банк» за 9 місяців скоротив чистий прибуток до 3,6 млн грн

«ОТП Банк» (м. Київ), що входить до групи найбільших банків України, у січні-вересні 2012 року отримав чистий прибуток у розмірі 3,571 млн грн в порівнянні з 444,903 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Про це йдеться у звіті банку.

Згідно зі звітом, у III кварталі банк отримав прибуток 35,923 млн грн порівняно з 65,084 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Активи банку у січні-вересні скоротилися на 11% і на 1 жовтня 2012 року становлять 19,956 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 16,5%, до 14,05 млрд грн, зобов'язання - на 13,6%, до 16,719 млрд грн. Статутний капітал банку у січні-вересні 2012 р. залишався на рівні 2,868 млрд грн, власний капітал зріс на 1,9% - до 3,24 млрд грн.

Довідка УНІАН. «OTП Банк» створений у 1998 році і на сьогоднішній день входить до групи найбільших українських банків.

«ОТП Банк» у I півріччі 2012 р. отримав 38,6 млн грн збитку проти 110,3 млн грн прибутку роком раніше.

«ОТП Банк» у 2011 році, порівняно з 2010 роком, збільшив чистий прибуток на 3,2% - до 581,76 млн грн.

Угорський OTP Bank володіє 100% ПАТ «ОТП Банк».