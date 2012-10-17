«Укрсоцбанк» у січні-вересні скоротив чистий прибуток на 1,4% - до 6,2 млн грн

АКБ «Укрсоцбанк» (м. Київ) у січні-вересні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, скоротив чистий прибуток на 1,4% - до 6,199 млн грн.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті банку.

Згідно зі звітом, прибуток банку в III кварталі 2012 року становив 1,726 млн грн проти 1,129 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-вересні 2012 року зросли на 0,4% і на 1 жовтня становлять 40,35 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - зменшилися на 4,2%, до 27,84 млрд грн, зобов'язання - зросли на 0, 7%, до 33,85 млрд грн.

Статутний капітал у звітному періоді залишався на рівні 1,27 млрд грн, власний капітал скоротився на 1,6% - до 6,52 млрд грн.

Довідка УНІАН. АКБ «Укрсоцбанк» заснований у вересні 1990 року, входить до групи найбільших банків України.

«Укрсоцбанк» в січні-червні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, скоротив чистий прибуток на 13% - до 4,47 млн грн.

«Укрсоцбанк» в 2011 році отримав чистий прибуток 14,853 млн грн.

На 1 жовтня 2012 основними акціонерами банку були українська «Ферротрейд Інтернешнл» пряма участь - 69,1456% і UniCredit Bank Austria AG пряма участь - 28,5171%, опосередкована - 69,1456%.