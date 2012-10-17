«Ощадбанк» у січні-вересні збільшив прибуток на 6,8% - до 411,023 млн грн

«Ощадбанк» (Київ) у січні-вересні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшив чистий прибуток на 6,8% - до 411,023 млн грн.

Про це йдеться у звітності, оприлюдненій на сайті банку.

Активи банку за звітний період збільшилися на 17,5% і на 1 жовтня 2012 року становлять 86,475 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів скоротилися на 0,1%, до 50,397 млрд грн, зобов'язання зросли на 22,7%, до 68,6 млрд грн. Статутний капітал залишився на рівні 15,538 млрд грн, власний капітал збільшився на 1,1% - до 17,874 млн грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.