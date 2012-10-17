Дніпропетровська міськрада вирішила випустити облігації на 100 млн грн

Дніпропетровська міська рада вирішила випустити облігації серії «А» на 100 млн грн.

«Плюс облігацій у тому, що від міста не вимагається надання застави», - повідомив журналістів голова бюджетної комісії Дніпропетровської міської ради Євген Морозенко.

Кошти буде спрямовано на проектування і будівництво ділянки автомобільної дороги з розв'язкою на Криворізькому шосе і дорогою Київ-Луганськ-Ізваріно, що примикає до автомобільної.

Відсоткова ставка становить 19% річних. Номінал акції - 1 тис грн.

Термін розміщення на фондовій біржі «Перспектива» - з 22 жовтня до 17 грудня поточного року.

Термін погашення - з 19 жовтня 2015 року.

Андерайтером випуску виступить ТОВ «Спарта Капітал» (Київ). Платіжний агент - «Укргазбанк».