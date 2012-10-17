В Україні рівень бідності в містах наближається до показників у селах - експерт

В Україні останніми роками спостерігається зближення рівня бідності між містом і селом за рахунок погіршення показників життя міського населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила завідувачка відділом дослідження рівня життя населення Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України Людмила Черенько сьогодні на прес-конференції, присвяченій Міжнародному дню боротьби з бідністю.

«Четвертий рік поспіль ми спостерігаємо зближення рівня бідності між містом і селом. З одного боку, це позитивно, тому що до 2008 року ці показники розходилися, тобто утворювалася прірва між містом і селом. Останні роки ця прірва зменшується, але не тому, що поліпшується життя сільського населення, а тому, що погіршуються показники у містах, в першу чергу у малих містах», - сказала Л.Черенько.

За її словами, «зазвичай позитивну стабільну ситуацію з бідністю» мають Київ, Івано-Франківська, Львівська області, кілька східних регіонів – Донецьк, Запоріжжя і Харків. А складна ситуація традиційно складається у Волинській, Кіровоградській областях, також до цього списку потрапляють іноді Рівненська, Тернопільська і Хмельницька області.

Експерт констатувала прогрес України по одному з критеріїв визначення бідності населення – абсолютної бідності, водночас відзначивши погіршення ситуації щодо інших, зокрема, щодо критерію відносної бідності і структурної.

Так, за показником абсолютної бідності населення в країні в 2011 році спостерігалося зниження масштабів порівняно з 2010 р. - з 16,8 до 14,6 за критерієм прожиткового мінімуму, а за міжнародним критерієм - 5 доларів США на добу на людину, розраховану, виходячи з купівельної здатності, - з 2,5% до 1,7%.

«З подолання масштабу абсолютної бідності ми робимо значні успіхи. Може не завжди маємо однакові темпи зниження цього показника, проте тенденція до зниження абсолютної бідності простежується», - відзначила Л.Черенько.

Водночас вона звернула увагу на ключовий критерій рівня бідності - відносну бідність. «Він показує, як розподіляються доходи суспільства, який принцип розподілу у різних прошарках суспільства. Якщо цей показник не змінюється, то ми можемо говорити про те, що яким би не було економічне зростання, все одно від нього ефект розподілиться пропорційно між групами населення – бідні не одержать у рівних частинах з багатими від цього економічного зростання. Фактично вони відірвуться від багатих ще далі у разі економічного зростання», - пояснила Л.Черенько.

За її даними, щодо відносної бідності відбувалися позитивні зміни у 2010 році, і тоді Україна мала показник 24,1. «2011 рік – вихід з кризи, але показники вказували, що немає тенденції повернутися назад у докризовий період. Якщо це було 24,1% в 2010-му, то в 2011-му – це 24,3%. Сьогодні економічне зростання не йде великими темпами. І напевно, в 2012-му і 2013-му роках ці темпи не будуть дуже високими. І виходячи з цього, ми думаємо, що показник залишиться 24,3, хоча ми закладали зниження», - повідомила експерт.

Структурний критерій відображає співвідношення бюджету українця і його споживання. Як пояснила Л.Черенько, згідно з ним бідними вважаються ті, у кого більше 60% бюджету йде на харчування. «Якщо у 2010 році таких українців було 41,2%, то в 2011 – 41,5%. Зростання незначне, проте, на жаль, порушилася позитивна тенденція. До 2008 року за цим показником рівень бідності знижувався, і тенденція була настільки упевнена, що ніхто не думав про зворотний процес. Сьогодні ми вже вийшли на рівень 2006 року, тобто ми повернулися на кілька років назад», - відзначила вона.

За словами Л.Черенько, ці об'єктивні ознаки погіршення ситуації певних груп населення підтверджуються і самооцінкою громадян України: у 2011 році бідними називали себе 60%, тоді як у 2010 р. - 57,8%.

Оцінюючи дії держави на шляху боротьби з бідністю, Л.Черенько відзначила, що не можна сказати, що немає зусиль щодо поліпшенню ситуації, але в країні важко просуваються реформи, особливо в частині соціальної підтримки. «Потрібно серйозно думати про зміну принципу розподілу доходів», - заявила експерт.

Старший програмний менеджер Програми розвитку ООН Катерина Рибальченко сказала, що Україна у світовому масштабі все ж таки має непогані показники боротьби з бідністю.

«З трьох основних завдань, перед якими Україна поставлена в рамках досягнення мети, – боротьба з бідністю до 2015 року - два на сьогодні виконані, третє залишається таким, яке ще потрібно вирішувати», - констатувала вона.

Зокрема, уточнила вона, виконуються показники з ліквідації бідності за критерієм 5 доларів США на добу, а також скорочено чисельність бідних серед дітей і працюючих.

«Проте питома вага населення, чиє споживання є нижчим за рівень фактичного прожиткового мінімуму, продовжує зростати. І в 2011 році цей показник становив 25,8 проти 23,5 у 2010 році. Це завдання треба ще вирішувати», - сказала представник Програми розвитку ООН.