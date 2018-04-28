До девальвації – як до Нового року…

Національний банк України після тримісячної перерви 16 жовтня оголосив про відкритий продаж валюти на міжбанку. Курс купівлі – 7,993 грн/дол., продажу – 8,05 грн/дол. Останній раз регулятор відкрито виставляв котирування на купівлю і продаж валюти в липні. Така поведінка головного банку країни цілком логічна і прогнозована – долар знову почав рости (15 жовтня досяг місячного максимуму – 8,15-8,16 грн/дол.). Регулятор під корінь ліквідував підгрунтя для паніки і спекуляцій, які мали місце у вересні. Таким чином, можна сміливо робити висновок – до виборів НБУ буде щосили втримувати курс нацвалюти. Про це свідчить і його ухвала (№402), якою передбачене здійснення ним валютних інтервенцій за єдиним курсом для згладжування значних коливань обмінного курсу гривні, – «відповідно до ситуації на валютному ринку України». У документі також ідеться про можливість проведення адресних інтервенцій у разі виникнення нагальної потреби загальнодержавного значення. Заходи розписані на четвертий квартал. Іншими словами, обвалу гривні не повинно бути аж до Нового року.

Заради курсу вичищаємо засіки

Все б нічого, коли б не одне «але». До «історичного дня» – тріумфального виходу на міжбанк 16 жовтня – НБУ кілька разів оголошував про купівлю валюти на ринку. При цьому в щомісячній інформації про стан золотовалютних резервів він звітував як про купівлю, так і про її продажу. І ці дані наводять на невтішні роздуми. Такі операції, поза сумнівом, не можуть не позначитися на стані ЗВР. Протилежний бік медалі – «самопочуття» резервів має прямий стосунок до курсу, точніше, його стабільності.

***Негативне сальдо інтервенцій НБУ на валютному міжбанку у вересні становило 1,511 млрд дол. Золотовалютні резерви Нацбанку у вересні скоротилися на 2,5% – до 29,255 млрд дол., за січень-вересень – на 8%, або 2,540 млрд дол., з 31,795 млрд дол.

УНІАН вирішив з'ясувати в експертів, наскільки вистачить Нацбанку золотовалютних запасів, щоб утримувати курс, і коли «зелений» відпустять у вільне плавання.

За оцінкою аналітиків FOREX CLUB в Україні, гривню чекає помірна девальвація. Курс готівкового долара до кінця грудня може підвищитися до 8,25-8,40 грн. На вартість нацвалюти восени впливатимуть як зовнішні, так і внутрішні чинники. Те, що долар на міжнародному ринку залишатиметься під тиском до кінця року, надасть підтримку валютам країн, що розвиваються, зокрема гривні. Проте є й внутрішні чинники, які поки що не на нашу користь, що може призвести до її помірної девальвації після парламентських виборів.

Третя програма кількісного пом'якшення у США (QE3), на відміну від першої і другої, не підтримує світові ціни на сталь. Глобальний попит на неї знижується, що вже призвело до скорочення експорту з України продукції металургії – наразі головного джерела валюти. Загалом поточний рахунок платіжного балансу залишається дефіцитним, і цей дефіцит на тлі боргової кризи в єврозоні поступово збільшується. Така тенденція може зберегтися до кінця року.

Тиск на гривню також чинитиме зростання попиту на готівкову валюту в країні на тлі високих девальваційних настроїв у суспільстві. Так, чисте сальдо купівлі іноземної валюти у вересні 2012 року зросло на 149,25% – до 1801,6 млн доларів. Ймовірно, після парламентських виборів темпи зростання попиту на валюту дещо знизяться, проте саме зростання збережеться. Крім того, може збільшитися відтік валюти для погашення заборгованості банківського сектору, що пов'язане з розростанням боргової кризи у єврозоні.

«Для втримання гривні від істотнішого падіння НБУ доведеться витрачати свої ЗВР, які до кінця року можуть скоротитися ще на 1,5 млрд доларів – до 27,75 млрд доларів. Паралельно з цим процесом відбуватиметься помірна девальвація гривні. Проте істотних коливань вартості національної валюти в осінній період чекати не варто», – вважає Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

Водночас перспективи долара США на міжнародному ринку до кінця року залишаються невтішними. Основний тиск на американську валюту, на думку Руслана Демуса, експерта FOREX CLUB у Львові, чинитиме очікування звернення Іспанії по фінансову допомогу, що призведе до запуску європейського стабілізаційного механізму (ESM). Проте трохи підтримати долар може сам факт оголошення третього кількісного пом'якшення у США, після чого європейська валюта традиційно знижується. Курс валютної пари EUR/USD до кінця року може підвищитися на 2% – до 1,3200.

Тим часом, на думку Олександра Охріменка, президента Українського аналітичного центру, ймовірність планової девальвації курсу гривні до 8,25-8,4 до кінця поточного року існує, але вона невелика. «В умовах високих цін на російський газ і зростання потреби у ньому з урахуванням зимового періоду не варто чекати девальвації гривні навіть до рівня 8,2 грн/дол. Якщо й буде ухвалене рішення про планову девальвацію, то цей процес може початися щойно в березні наступного року. Хоча й це малоймовірно, оскільки девальвація гривні в Україні – малоефективний метод вирішення поточних проблем. Вона не допоможе збільшити обсяг українського експорту, оскільки вартість експорту, а це метал і продукція хімпрому, залежить від цін на газ і нафту, які Україна купує за валюту. Не виключено, що після виборів валютний ажіотаж знижуватиметься. Відбудеться часткове повернення валюти з офшорів, крім того, зарубіжні інвестори, якщо не буде політичних катаклізмів на виборах, можуть активізувати кредитування українського уряду і бізнесу, а також почати скуповувати наші активи. Зазвичай перед виборами інвестиційна активність знижується», – пояснив Охріменко.

Євро вже не в пошані

Не можна упустити й той факт, що сьогодні НБУ активно позбувається євро, скуповуючи при цьому американський долар. За вересень Нацбанк продав євровалюти на 1,2 млрд. Причина такої поведінки – у вересні курс євро/долар зріс на міжнародному ринку, що дало можливість регуляторові одержати непоганий дохід від продажу. Крім того, з початку року НБУ скуповує золото – загальна сума вкладень у цей дорогоцінний метал у ЗВР зросла майже на 27% – до 2 млрд дол. У результаті всіх цих операцій, попри те, що НБУ продав із ЗВР таку велику кількість євро, обсяг резервів скоротився менше, ніж було продано валюти. Але головна тенденція – НБУ планово відходить від однобокої орієнтації тільки на долар.

Івченко пояснює такі дії НБУ тим, що поточні цінові рівні євро на міжнародному ринку привабливі для його продажу і поки що немає впевненості у подальшій стабільності валюти. Своєю чергою долар США залишається стабільною в умовах кризи валютою і має попит, зокрема, з боку центральних банків.

«На даний момент у ЗВР виразно простежується тенденція збільшення ваги золота, австралійського долара, скорочення частки євро і стабільна частка долара США. Ймовірно, найближчі декілька місяців НБУ буде й далі дотримуватися такої тактики», – відзначає Івченко.

Охріменко наголошує, що є два прогнози стосовно майбутнього резервів НБУ. Один з них – песимістичний: ЗВР до кінця року скоротяться на 1,5 млрд дол., до 28 млрд дол., що пов'язане перш за все з необхідністю погасити зовнішні борги на суму близько 2 млрд дол. Але є й оптимістичний прогноз: ЗВР на кінець року зростуть на 0,5-1 млрд дол. – після виборів уряд зможе без особливих проблем продати єврооблігації ще на 2 млрд дол. плюс прогнозоване збільшення вкладень нерезидентів після виборів.

Отож: гривня різко не впаде, принаймні до виборів. Влада до останнього буде втримувати курс, щоб не спровокувати електорат на різкі негативні щодо неї дії. За умови здійснення планів верхів на виборах до Нового року все йтиме своєю чергою – більш-менш спокійно. Але якщо планам «сім'ї» не судилося здійснитись, то потрясіння на валютному ринку виключати не можна. Інвестори на зміни погано реагують, стабільність для них понад усе. Та зміна управління, як показує світова практика, не надовго вводить ринок у ступор. До неї швидко адаптуються і починають грати за новими правилами. Хоча середньостатистичному українцеві не варто сильно морочити собі голову – не ті ходи для псування нервів.

Нана Чорна (УНІАН)