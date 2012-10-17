Істотних коливань гривні в осінній період чекати не варто – експерт

Щоб втримати гривню від падіння, Нацбанку України доведеться витрачати свої золотовалютні резерви, які до кінця року можуть скоротитися ще на 1,5 млрд доларів – до 27,75 млрд доларів, паралельно з цим процесом відбуватиметься помірна девальвація гривні, вважає Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

«Для втримання гривні від істотнішого падіння НБУ доведеться витрачати свої ЗВР, які до кінця року можуть скоротитися ще на 1,5 млрд. доларів - до 27,75 млрд. доларів. Паралельно з цим процесом відбуватиметься помірна девальвація гривні. Проте істотних коливань вартості національної валюти в осінній період чекати не варто», – вважає експерт.

За оцінкою аналітиків FOREX CLUB в Україні, гривню чекає помірна девальвація. Курс готівкового долара до кінця грудня може підвищитися до 8,25-8,40 грн. На вартість нацвалюти восени впливатимуть як зовнішні, так і внутрішні чинники. Те, що долар на міжнародному ринку залишатиметься під тиском до кінця року, надасть підтримку валютам країн, що розвиваються, зокрема гривні. Проте є внутрішні чинники, які поки що не на нашу користь, що може призвести до її помірної девальвації після парламентських виборів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) після тримісячної перерви, у вівторок, 16 жовтня, оголосив про відкритий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку.

За інформацією учасників ринку, останній раз Нацбанк відкрито виставляв котирування на купівлю і продаж валюти ще в липні п.р. До сьогоднішнього дня регулятор кілька разів оголошував про купівлю валюти з ринку.

При цьому в щомісячній інформації про стан золотовалютних резервів НБУ звітував як про купівлю, так і про продажу валюти.

На початку вересня, коли на ринку спостерігалося зниження курсу гривні, продаж валюти здійснювали державні банки.

Як повідомляв УНІАН, негативне сальдо інтервенцій Нацбанку на валютному міжбанківському ринку у вересні становило 1,511 млрд дол.

Золотовалютні резерви НБУ у вересні скоротилися на 2,5% - до 29,255 млрд дол.

За січень-вересень резерви знизилися на 8%, або 2,540 млрд дол., з 31,795 млрд дол.

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