Ймовірність девальвації гривні до кінця поточного року існує, але невелика – експерт

Ймовірність планової девальвації курсу гривні до рівня 8,25-8,4 грн/дол. до кінця поточного року існує, але вона невелика, вважає Олександра Охріменко, президент Українського аналітичного центру.

«В умовах високих цін на російський газ і зростання потреби в ньому з урахуванням зимового періоду не варто чекати девальвації гривні навіть до рівня 8,2 грн/дол. Якщо й буде ухвалене рішення про планову девальвацію, то цей процес може початися щойно в березні наступного року. Хоча й це малоймовірно, оскільки девальвація гривні в Україні – малоефективний метод вирішення поточних проблем. Вона не допоможе збільшити обсяг українського експорту, оскільки вартість експорту, а це метал і продукція хімпрому, залежить від цін на газ і нафту, які Україна купує за валюту. Не виключено, що після виборів валютний ажіотаж почне знижуватися. Відбудеться часткове повернення валюти з офшорів, крім того, зарубіжні інвестори, якщо не буде політичних катаклізмів на виборах, можуть активізувати кредитування українського уряду і бізнесу, а також почати скуповувати наші активи. Зазвичай перед виборами інвестиційна активність знижується», – пояснив Охріменко.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) після тримісячної перерви, у вівторок, 16 жовтня, оголосив про відкритий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку.

За інформацією учасників ринку, останній раз Нацбанк відкрито виставляв котирування на купівлю і продаж валюти ще в липні п.р. До сьогоднішнього дня регулятор кілька разів оголошував про купівлю валюти з ринку.

При цьому в щомісячній інформації про стан золотовалютних резервів НБУ звітував як про купівлю, так і про продажу валюти.

На початку вересня, коли на ринку спостерігалося зниження курсу гривні, продаж валюти здійснювали державні банки.

Як повідомляв УНІАН, негативне сальдо інтервенцій Нацбанку на валютному міжбанківському ринку у вересні становило 1,511 млрд дол.

Золотовалютні резерви НБУ у вересні скоротилися на 2,5% - до 29,255 млрд дол.

За січень-вересень резерви знизилися на 8%, або 2,540 млрд дол., з 31,795 млрд дол.

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