«Правекс-Банк» збільшив збиток у 9 разів

«Правекс-Банк» (Київ) за січень-вересень 2012 року збільшив збиток у 9,4 раза в порівнянні з відповідним періодом 2011 року — до 207,241 млн грн, сказано у звітності банку.

При цьому збиток за третій квартал становить 194,241 млн грн, що в 7 разів більше за показник відповідного кварталу 2011 року.

Активи банку за вказаний період скоротилися на 9,6% і на 1 жовтня 2012 року становили 5,253 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 12%, до 3,677 млрд грн, зобов'язання - на 18%, до 3,896 млрд грн.

Статутний капітал банку за звітний період було збільшено на 0,5% - до 941,920 млн грн, власний капітал — на 27%, до 1,357 млрд грн.

Довідка УНІАН. АКБ "Правекс-Банк" створено у 1992 році, на сьогодні входить до групи великих банків України.

Intesa Sanpaolo володіє 100% акцій "Правекс-Банку".