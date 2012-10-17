Тігіпко: Україна не готова виконати вимоги МВФ

Уряд України не готовий прислухатися до рекомендацій Міжнародного валютного фонду щодо збільшення тарифів на газ для населення з одночасним введенням адресної допомоги малозабезпеченим громадянам.

Про це в коментарі УНІАН заявив віце-прем'єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

«Поки що ми до таких рішень не готові. Через це (збільшення тарифів і введенні адресної допомоги - УНІАН) можуть сильно постраждати люди, які не зможуть претендувати на таку підтримку. Постраждає середній клас. На таке збільшення тарифів уряд не готовий», - сказав С.Тігіпко.

За його словами, на сьогодні питання тарифів залишається дискусійним, тоді як компромісним рішенням могло б стати швидке впровадження програм енергозбереження.

«Компроміс – започаткування цілої низки енергозберігаючих програм, які б дозволили населенню брати дешеві довгострокові і середньострокові кредити на вирішення питань енергозбереження. Якби запрацювали програми із заміни вікон, утеплення дахів, підвалів, заміни котлів, ось тоді ми б могли говорити про якесь поступове підвищення тарифів, та й то - для людей багатих», - сказав С.Тігіпко.

Як повідомляв УНІАН, найбільший кредитор України - Міжнародний валютний фонд вкотре звернув увагу української влади на неефективність політики підтримки штучно занижених цін на газ і тепло для населення, запропонувавши підвищити тарифи з одночасним збільшенням адресної допомоги малозабезпеченим. В оприлюдненому Фондом звіті зазначається, що практика продажу газу за заниженими цінами призводить до розбалансування фінансового стану державного енергохолдингу «Нафтогаз України», який 2011 рік завершив з витратами у розмірі 135 млрд грн при доходах у 114 млрд грн.

У звіті під назвою «Газова цінова політика України: Розподільні наслідки підвищення тарифів» наголошується, що збільшення тарифів на газ для населення, наприклад, на 20% приведе до скорочення споживання газу на рівні 5% і тепла - на 3%.

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