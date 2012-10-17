«Ощадбанк Росії» збільшив чистий прибуток у 2 рази

Дочірній банк Ощадбанку Росії» (Київ) у січні-вересні 2012 року збільшив чистий прибуток у 2 рази в порівнянні з відповідним періодом 2011 року — до 283,946 млн грн.

Про це мовиться у звітності банку.

При цьому прибуток за третій квартал становить 109,536 млн грн, що в 2 рази більше за показник відповідного кварталу 2011 року.

Активи банку за звітний період зросли на 36,6% і на 1 жовтня 2012 року становили 17,286 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – на 34%, до 22,705 млрд грн, зобов'язання – на 34%, до 19,728 млрд грн, статутний капітал — на 13,4%, до 3,393 млрд грн, власний капітал - на 36%, до 2,976 млрд грн.

Довідка УНІАН. АТ «Ощадбанк Росії» (Київ) зареєстровано в червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ «Ощадний банк Російської Федерації» (Москва).