S&P знизило рейтинг Кіпру відразу на три щаблі, не виключивши подальшого падіння

09:41, 18 жовтня 2012
Фінанси
0

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's знизило довгостроковий кредитний рейтинг емітента Кіпру відразу на три щаблі - до "В" з "ВВ", залишивши його у списку на перегляд з можливим пониженням, мовиться у прес-релізі агентства.

Водночас агентство підтвердило короткостроковий кредитний рейтинг емітента країни на рівні "В".

"Рейтингова дія відображає нашу думку про те, що кредитоспроможність Кіпру погіршилася з моменту останнього пониження рейтингу країни 2 серпня 2012 року у зв'язку з тим, що уряд Кіпру не дійшов остаточної згоди з міжнародними кредиторами щодо надання країні фінансової допомоги, тоді як зовнішні та фінансові ризики в країні зросли", - йдеться у повідомленні агентства.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Moody's 8 жовтня знизило довгостроковий кредитний рейтинг Кіпру відразу на три щаблі – до "B3" з "Ba3", прогноз за рейтингом – негативний.

У кінці червня поточного року міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Кіпру в іноземній і національній валюті на один щабель – до "ВВ+" з "ВВВ-", короткостроковий РДЕ – до "В" з "F3" із негативним прогнозом на тлі істотного збільшення обсягу капіталу, який буде потрібен для допомоги банкам у порівнянні з січневою оцінкою.

Кіпр опинився у складній фінансовій ситуації і звернувся по зовнішню підтримку до ЄС через важке становище своєї банківської системи, зумовлене, своєю чергою, кризою в Греції. Раніше повідомлялося, що Кіпру може знадобитися 18 мільярдів євро фінпідтримки, що становить близько 100% ВВП острівної держави. Недавно влада Кіпру звернулися до Євросоюзу з проханням про фінансову допомогу у розмірі 14,9 млрд євро. Близько 5 млрд євро Міністерство фінансів країни має намір витратити на рекапіталізацію банків. Решта 10 млрд євро підуть на виконання бюджетних зобов'язань Кіпру.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter