S&P знизило рейтинг Кіпру відразу на три щаблі, не виключивши подальшого падіння

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's знизило довгостроковий кредитний рейтинг емітента Кіпру відразу на три щаблі - до "В" з "ВВ", залишивши його у списку на перегляд з можливим пониженням, мовиться у прес-релізі агентства.

Водночас агентство підтвердило короткостроковий кредитний рейтинг емітента країни на рівні "В".

"Рейтингова дія відображає нашу думку про те, що кредитоспроможність Кіпру погіршилася з моменту останнього пониження рейтингу країни 2 серпня 2012 року у зв'язку з тим, що уряд Кіпру не дійшов остаточної згоди з міжнародними кредиторами щодо надання країні фінансової допомоги, тоді як зовнішні та фінансові ризики в країні зросли", - йдеться у повідомленні агентства.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Moody's 8 жовтня знизило довгостроковий кредитний рейтинг Кіпру відразу на три щаблі – до "B3" з "Ba3", прогноз за рейтингом – негативний.

У кінці червня поточного року міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Кіпру в іноземній і національній валюті на один щабель – до "ВВ+" з "ВВВ-", короткостроковий РДЕ – до "В" з "F3" із негативним прогнозом на тлі істотного збільшення обсягу капіталу, який буде потрібен для допомоги банкам у порівнянні з січневою оцінкою.

Кіпр опинився у складній фінансовій ситуації і звернувся по зовнішню підтримку до ЄС через важке становище своєї банківської системи, зумовлене, своєю чергою, кризою в Греції. Раніше повідомлялося, що Кіпру може знадобитися 18 мільярдів євро фінпідтримки, що становить близько 100% ВВП острівної держави. Недавно влада Кіпру звернулися до Євросоюзу з проханням про фінансову допомогу у розмірі 14,9 млрд євро. Близько 5 млрд євро Міністерство фінансів країни має намір витратити на рекапіталізацію банків. Решта 10 млрд євро підуть на виконання бюджетних зобов'язань Кіпру.