Греція сподівається врегулювати розбіжності з кредиторами наступного тижня

Греція сподівається врегулювати останні розбіжності з кредиторами за новим пакетом скорочення витрат наступного тижня, заявив у четвер в інтерв'ю британській газеті Financial Times міністр фінансів країни Янніс Стурнарас, передає РІА "Новости".

"Ми повністю домовилися майже з усіх питань... Залишається досягти компромісу щодо трудових реформ і службовців держсектора, а потім остаточно визначити заходи із реформування споживчого ринку і ринку послуг", - сказав міністр фінансів Греції.

У середу місія "трійки" кредиторів (ЄС, ЄЦБ і МВФ) завершила черговий раунд роботи в Афінах, залишивши невирішеним питання про трудове законодавство і скорочення в грецькому держсекторі. В іншому кредитори погодили з урядом країни пакет скорочення витрат і підвищення податків на 13,8 мільярда євро. Ці скорочення, без яких ЄС і МВФ відмовляються виділити Греції 31-мільярдний транш кредиту, стали необхідні у зв’язку з глибшим, ніж очікувалося, падінням ВВП країни. Без скорочень Греції буде потрібне додаткове фінансування найближчими роками, на що кредитори поки що не готові. Левова частка нового траншу (до 23 мільярдів євро) піде на рекапіталізацію найбільших банків країни, які постраждали від примусового списання грецького боргу навесні цього року. Також 7,9 мільярда євро підуть на виплату заборгованостей держави перед місцевими постачальниками, що мало б повернути ліквідність на грецький ринок, який сильно страждає через кризу неплатежів. Також, за даними газети, кредитори в принципі не проти продовження грецької бюджетної програми на два роки - до 2016 року.

У четвер в Греції проходить загальний страйк проти підготовлюваних заходів економії, очікуються масові протести в Афінах та інших великих містах.