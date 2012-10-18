Міжбанк знову відкрився зростанням котирувань - 8,1590/8,1665 грн/дол.

У четвер, 18 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань – 8,1590/8,1665 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2656/60, котирування з євро-гривні становили 10,6850/10,7065. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар скоригувалися – 1,3102/04 (середа — 1,3107/09). У середу Нацбанк на ринок не виходив.

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